Макетов наружной рекламы в векторе и кривых

Здравствуйте! В приложении старые макеты для рекламы на остановках. [b]Нужно: сверстать макет для билборда 6х3 метра.[/b] [list=1][*]Новый макет нужен с максимально светлыми тонами цветов фона, с картинкой спортивных силуэтов пары (М+Ж) можно по отдельности, но что бы сочетались. ...
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Нужен макет наружной рекламы в векторе и кривых, желательно скинуть примеры работ!
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