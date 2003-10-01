Макетов наружной рекламы в векторе и кривых

Здравствуйте, нам нужно сделать несколько баннеров небольших для магазина цветов. Основа рекламы наш слоган "Подарите себе гармонию". Выразить в картинке счастливой женщины с цветами, что купить себе цветок это прекрасный способ повысить настроение. Интересен ли ...