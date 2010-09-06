Нужен модуль баннера на выставку

Необходмио в единое целое собрать баннер. Размер 3 метра на 0,55 метра. Текст и графика. Заказчик четко понимает что нужно, поэтому дизайнер по сути придумывать ничего не будет (ну может какие детали). Предложение фрилансеров без портфолио не ...