Нужен модуль баннера на выставку

Необходмио в единое целое собрать баннер. Размер 3 метра на 0,55 метра. Текст и графика. Заказчик четко понимает что нужно, поэтому дизайнер по сути придумывать ничего не будет (ну может какие детали). Предложение фрилансеров без портфолио не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать модуль баннера на выставку до понедельника. Подробности письмом.
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