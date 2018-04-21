Необходимо придумать название для благотворительного проекта

$10
Нейминг и СлоганыЗавершен13 заявок386 просмотров
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#1$7
#2$3

Волонтеры-женщины и девушки помогут дошедшим до ручки декретным мамам не сойти с ума - посидят с ребенком или детьми, сходят в магазин или аптеку, придут на день в полное распоряжение мамы для помощи по хозяйству, подарят цветы и какие-нибудь приятные мелочи, дадут возможность маме выспаться и привести себя в порядок, окажут моральную поддержку эмпатией, просто выслушают. Что-то свежее надо! Чтобы название проекта распологало к себе. Призовой фонд невелик, простите. Делаем на добровольных началах :)

6 лет назад
gasminsamler
Светлана 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Победители конкурса
libovsky
Влад Ли 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
#2
))))) шикарный вариант названия проекта!
Благодарю. С нетерпением жду следующих конкурсов, где можно будет блеснуть не только остроумием, но и мастерством. За соответствующее, конечно, вознаграждение.
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
6 лет назад
#1
Предложен лучший вариант названия! Тут хвалить конкретно это название нет смысла, так как проекты разныеи вкусы у всех разные. Но раз исполнитель попадает в яблочко с разными проектами нейминга — это значит, что шестеренки в голове крутятся ))) о, чуть не забыла: вариант предложен сразу, после выбрасывания заявки, я еще день подождала, но более подходящего так и не предложили. Mom and mom’s
Рад был сотрудничеству :)
Заявки фрилансеров
libovsky
Влад Ли 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
#2
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
6 лет назад
#1
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