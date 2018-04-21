Нужен слоган под логотип
Необходимо придумать название для благотворительного проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Волонтеры-женщины и девушки помогут дошедшим до ручки декретным мамам не сойти с ума - посидят с ребенком или детьми, сходят в магазин или аптеку, придут на день в полное распоряжение мамы для помощи по хозяйству, подарят цветы и какие-нибудь приятные мелочи, дадут возможность маме выспаться и привести себя в порядок, окажут моральную поддержку эмпатией, просто выслушают. Что-то свежее надо! Чтобы название проекта распологало к себе. Призовой фонд невелик, простите. Делаем на добровольных началах :)
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