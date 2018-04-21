Необходимо придумать название для благотворительного проекта

Предложен лучший вариант названия! Тут хвалить конкретно это название нет смысла, так как проекты разныеи вкусы у всех разные. Но раз исполнитель попадает в яблочко с разными проектами нейминга — это значит, что шестеренки в голове крутятся ))) о, чуть не забыла: вариант предложен сразу, после выбрасывания заявки, я еще день подождала, но более подходящего так и не предложили. Mom and mom’s