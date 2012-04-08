Нужно озвучить текст

Необходимо озвучить текст голосом для видео. (текст небольшой, на 4 минуты) Голос мужской, дикторский, приятный, "бархотный"... Обязательно должны быть соблюдены знаки припинания и интанация. Озвучивание должно выполнятся восторженым голосом, но не "перегибать палку" Всё должно быть очень четко и ...