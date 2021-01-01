Озвучить 12 роликов на тему телефонии.

ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка461 просмотр
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https://youtu.be/L8Ka7S9D360

https://youtu.be/s2hz39PoKEA

Примеры что надо будет озвучить.

3 года назад
guest_16103576071391
3 года в сервисе
Был
3 года назад