Озвучить 12 роликов на тему телефонии.

Если ты умеешь говорить на английском и качественно записывать озвучку, то кидай свою заявку и пример голоса. Требуется мужской голос.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примеры что надо будет озвучить.
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