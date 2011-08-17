Озвучить видео презентацию

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки190 просмотров

Нужно озвучить видео презентацию длительностью 7-10 мин. Голос нужен такой же или максимально приближенный к такому как в этих примерах:

http://blogger.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies

http://manager.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies

http://job.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies

Просьба указывать цены.

14 лет назад
sator
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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