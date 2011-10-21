Озвучка телефонного приветсвия (три фразы)

требуется озвучка диктором (мужской или женский голос пока не решили), на данный момент три фразы:

1) "Здравствуйте! Вы позвонили в компанию такую-то. Если Вам известен внутренний номер сотрудника, наберите его. Для связи с клиентской службой нажмите 1. Для отправки факса нажмите 2. Для соединения со службой круглосуточной поддержки туристов в стране пребывания нажмите 8."

2)" Обращаем Ваше внимание: разговор может быть записан.

3) К сожалению, в данный момент все операторы заняты. Оставьте сообщение после звукого сигнала и мы обязательно перезвоним Вам.

и возможно "Информация о компании и режим работы нажмите 9"

Если Вы уже имеете опыт, думаю, не составит труда дать ссылку на образец голоса диктора, либо закинуть файл с сэмплом нам на почту. Ну и конечно указывайте стоимость.

Ну вобщем-то из женских голосов есть уже подходящие - все неплохие))

Подождем еще день два может есть и мужские для сравнения..