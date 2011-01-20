ledi1373

Елена ledi1373

 
50 летРоссия/Улан-Удэ
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Диктор,озвучка /низкий завораживающий голос/

Опыт работы более 8 лет

аудиокниги

презентации

рекламные ролики

новости,информация

приветствия для IVR

озвучивание фильмов

Оперативная запись

Ролик до 30 сек-350 руб

1 лист А4 14 кегль- 800 руб

Время работы с 5-ти утра до 5-ти вечера(МСК)ежедневно

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Озвучка телефонного приветсвия (три фразы)
Впечатления только положительные - очень профессионально, спасибо!
Порядочный и деликатный заказчик. Оплата точно по договорённости. Готова сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Shramxxx
Ян Лелюк 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Озвучивание видео
Отлично сработались. Работа выполнена в срок, четко под мои требования. В ходе работы были учтены все пожелания. Оплата была произведена после сдачи работы. Рекомендую ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Работалось легко и приятно. Оплата сразу же после выполнения работы. Ян, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$11
10 баллов
13 лет назад
Запись голосового приветствия
Качественная и оперативная работа! очень рекомендую :)
Прекрасный, надёжный работодатель. Быстрая оплата. Спасибо, Евгений. Я всегда к вашим услугам.
Ответный отзыв
Озвучивание
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга