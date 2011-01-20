Диктор,озвучка /низкий завораживающий голос/
Опыт работы более 8 лет
аудиокниги
презентации
рекламные ролики
новости,информация
приветствия для IVR
озвучивание фильмов
Оперативная запись
Ролик до 30 сек-350 руб
1 лист А4 14 кегль- 800 руб
Время работы с 5-ти утра до 5-ти вечера(МСК)ежедневно
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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- Медиоинфо.399 просмотров
- Стихи Мариам Ибрагимовой412 просмотров
- IVR Хорошие дома317 просмотров
- IVR оставайтесь на линии285 просмотров
- IVR новый адрес192 просмотра
- Сообщение.Цифры.190 просмотров
- Голосовые сообщения209 просмотров
- Презентация Ешко211 просмотров
- Озвучка для ночного клуба185 просмотров
- Презентация книги193 просмотра
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
12 лет назад
Впечатления только положительные - очень профессионально, спасибо!
Ответный отзыв
Порядочный и деликатный заказчик. Оплата точно по договорённости. Готова сотрудничать и дальше.
$25
10 баллов
13 лет назад
Отлично сработались. Работа выполнена в срок, четко под мои требования. В ходе работы были учтены все пожелания. Оплата была произведена после сдачи работы. Рекомендую ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работалось легко и приятно. Оплата сразу же после выполнения работы. Ян, с удовольствием продолжу сотрудничество.
$11
10 баллов
13 лет назад
Качественная и оперативная работа! очень рекомендую :)
Ответный отзыв
Прекрасный, надёжный работодатель. Быстрая оплата. Спасибо, Евгений. Я всегда к вашим услугам.
Озвучивание
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга