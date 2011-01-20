Запись голосового приветствия

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Завершен12 заявок461 просмотр

Уважаемые коллеги, необходимо записать голосовое приветствие для АТС

«Добро пожаловать в Институт повышения квалификации. Если вы знаете внутренний номер абонента, то наберите его прямо сейчас или дождитесь ответа специалиста. Обращаем внимание на то, что время ожидания ответа может составить несколько минут.»

Записать необходимо приятным женским или мужским голосом :)

В вашей заявке указываете

1.сроки и стоимость

2. ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ.

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ledi1373
Елена 
52 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$11
1 день
Качественная и оперативная работа! очень рекомендую :)
Прекрасный, надёжный работодатель. Быстрая оплата. Спасибо, Евгений. Я всегда к вашим услугам.

Заявки фрилансеров

ledi1373
Елена 
52 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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