Нужно прочитать текст Только женский голос! Должен быть приятный, сексуальный (но без переигрывания) и нужно уметь истерически кричать (не на полный голос) :) На всё 15 сек, а то ...
Нужно озвучить мультфильм
Есть сценарий мультфильма. Необходимо озвучить его персонажей. Персонажей пятеро. 4 мужчины, 1 женщина.
Для озвучки необходимо - 4 мужских голоса, либо один мужской голос, который может меняться (+ 1 женский голос). В начале текст в основном на русском языке, в дальнейшем - будет добавляться английский. В основном на английском будет говорить девушка. На определенном этапе английский язык станет преобладать (важно, так как необходимо озвучивать как можно ближе к правильному английскому произношению).
Я отправляю Вам сценарий, поясняю что к чему, отвечаю на Ваши вопросы. Вы озвучиваете либо всех его персонажей (мужские голоса разного типа), либо одного из них (остальных озвучит кто-то другой).
После озвучки Вы мне присылаете аудиодорожку (несколько аудиодорожек). Если все в порядке - я перевожу деньги. Но - возможно могу попросить чуть подправить.
В заявке просьба указывать опыт работы, ссылку на записанные Вами озвучки, и желаемую цену.
Для ориентировки по объемам работ: диалоги короткие. Мультфильм предполагает быть многосерийным, одна серия длится 1-2 минуты. Если сработаемся - буду обращаться для озвучки всех серий (которых, как уже сказал, предполагается быть много - несколько десятков, а то и более).
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