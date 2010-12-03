Нужно озвучить мультфильм

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт16 заявок2821 просмотр

Есть сценарий мультфильма. Необходимо озвучить его персонажей. Персонажей пятеро. 4 мужчины, 1 женщина.

Для озвучки необходимо - 4 мужских голоса, либо один мужской голос, который может меняться (+ 1 женский голос). В начале текст в основном на русском языке, в дальнейшем - будет добавляться английский. В основном на английском будет говорить девушка. На определенном этапе английский язык станет преобладать (важно, так как необходимо озвучивать как можно ближе к правильному английскому произношению).

Я отправляю Вам сценарий, поясняю что к чему, отвечаю на Ваши вопросы. Вы озвучиваете либо всех его персонажей (мужские голоса разного типа), либо одного из них (остальных озвучит кто-то другой).

После озвучки Вы мне присылаете аудиодорожку (несколько аудиодорожек). Если все в порядке - я перевожу деньги. Но - возможно могу попросить чуть подправить.

В заявке просьба указывать опыт работы, ссылку на записанные Вами озвучки, и желаемую цену.

Для ориентировки по объемам работ: диалоги короткие. Мультфильм предполагает быть многосерийным, одна серия длится 1-2 минуты. Если сработаемся - буду обращаться для озвучки всех серий (которых, как уже сказал, предполагается быть много - несколько десятков, а то и более).

14 лет назад
Zakazchikk
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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