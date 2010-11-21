Прочитать текст женским голосом

Нужно прочитать текст

Только женский голос!

Должен быть приятный, сексуальный (но без переигрывания) и нужно уметь истерически кричать (не на полный голос) :)

На всё 15 сек, а то и меньше. текста мало

Качество должно быть хорошее – без дыхания, без шипения когда будете повышать голос

Пишите сроки и стоимость, а так же прикрепляйте работы с вашим голосом