Нужен человек с хорошо поставленной дикцией для озвучивания видео на русском языке (длительность до 30 сек.) Только мужской голос.
Прочитать текст женским голосом
Нужно прочитать текст
Только женский голос!
Должен быть приятный, сексуальный (но без переигрывания) и нужно уметь истерически кричать (не на полный голос) :)
На всё 15 сек, а то и меньше. текста мало
Качество должно быть хорошее – без дыхания, без шипения когда будете повышать голос
Пишите сроки и стоимость, а так же прикрепляйте работы с вашим голосом
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