Озвучивание рекламы, 15 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт8 заявок237 просмотров

Срочно требуется дикторская работа для рекламной заставки, 15 секунд.

Повторяю, срочно!

14 лет назад
Fray919
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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