Есть сценарий мультфильма. Необходимо озвучить его персонажей. Персонажей пятеро. 4 мужчины, 1 женщина. Для озвучки необходимо - 4 мужских голоса, либо один мужской голос, который может меняться (+ 1 женский голос). В ...
Озвучивание рекламы, 15 секунд
Срочно требуется дикторская работа для рекламной заставки, 15 секунд.
Повторяю, срочно!
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