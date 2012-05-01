Озвучить видео ролик на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки307 просмотров

Требуется выполнить озвучку видео ролика длительность 1-2 мин.

12 видео роликов с демонстрацией товара

Рассказать о товаре и перечислить достоинства.

Тип товара: межкомнатные двери.

Материал уже отснят. http://youtu.be/nm3GkGZqqiY

должно быть примерно http://www.youtube.com/watch?v=rTEkRS1prCk

1. интересует срок

2. стоимость за 1 шт.

Обязательные требования:

Английский язык

для выбора необходимо прослушать ваш голос присылайте на почту photo (собака) ok-foto.ru

13 лет назад
ok-foto
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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