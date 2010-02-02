Озвучивание сказочного персонажа

Нужно записать мужским голосом реплики на русском языке для детской сказки, а именно озвучить медведя. Текст будет дан в текстовом документе (с комментариями) и MP3 женским голосом. Записи с женским голосом даны в качестве эталонных – сыграть медведя надо не хуже.

Преимущество имеют те, кто готов выполнить работу качественно и в кратчайшие сроки.

Желателен опыт работы в озвучке.