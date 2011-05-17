Перевод видео с англ. на рус.

Требуется сделать видео перевод. Т.е. на входе видео http://www.youtube.com/watch?v=BLHRYO_fm1M

На выходе такое же видео с таким же качеством только на русском языке люди говорят, желательно разноголосый.

Переводить так по большому счету и нечего, но то что есть должно быть на русском языке.

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