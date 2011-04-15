Озвучить автоответчик

ОзвучиваниеЗакрыт8 заявок177 просмотров
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Продолжительность около 30 секунд. На голос желательно наложить музыкальный фон, в конце звуковой сигнал

Текст:

Здравствуйте, вы позвонили в компанию ДВ-Импорт.

Доставка, сертификация и таможенное оформление грузов из Китая.

Уважаемые клиенты, при звонках просим учитывать разницу во времени, мы находимся во Владивостоке. Менеджеры компании отвечают в рабочие дни с 3 до 15 часов по Москве.

Рекомендуем вести переговоры по Skype – это современно, удобно и безопасно! Наши адреса скайп вы найдете на сайте dv-import.ru (дв тире импорт точка ру)

После звукового сигнала дождитесь ответа менеджера, либо отправьте факс. Спасибо.

(звуковой сигнал)

13 лет назад
abalmassov
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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