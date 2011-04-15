Озвучить автоответчик

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, обращаюсь к Вам за помощью, нужно сделать озвучку текста на двух языках, (Русский и Украинский). Текста около 30 слов, не больше. Это озвучка будет подставлена под видео ролик, мне нужно знать, Вы сможете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продолжительность около 30 секунд. На голос желательно наложить музыкальный фон, в конце звуковой сигнал
Текст:
Здравствуйте, вы позвонили в компанию ДВ-Импорт.
Доставка, сертификация и таможенное оформление грузов из Китая.
Уважаемые клиенты, при звонках просим учитывать разницу во времени, мы находимся во Владивостоке. Менеджеры компании отвечают в рабочие дни с 3 до 15 часов по Москве.
Рекомендуем вести переговоры по Skype – это современно, удобно и безопасно! Наши адреса скайп вы найдете на сайте dv-import.ru (дв тире импорт точка ру)
После звукового сигнала дождитесь ответа менеджера, либо отправьте факс. Спасибо.
(звуковой сигнал)
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