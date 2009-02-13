Приятный голос

Актуально. Необходимо записать MP3 файл с Аудиотзывом. Текст отзыва имеется. Все что необходимо, это прочитать отзыв хорошо поставленным голосом. Так как необходимо несколько отзывов, прошу писать стоимость 1 минуты отзыва и количество возможных голосов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен приятный мужской или женский (предпочтительнее) голос для озвучивания текста на автосекретарь. От Вас жду демо запись и свою цену за 1 минуту/сообщение.
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