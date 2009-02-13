Производствo аудиокниг

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Артисты, дикторы, звукорежиссеры и редакторы\корректоры приглашаются для производства аудиокниг на русском языке. Требование – профессиональная дикция, грамотная речь без акцента, опыт чтения художественного и учебного\научного материала, качественный мастеринг (чаще без музыки и шумового оформления). Удаленная работа по месту жительства – звукозапись и мастеринг. Общение с заказчиком, передача файлов и оплата через интернет. Резюме и портфолио направлять по адресу: [email protected] Юлия Леонидовна

Портфолио НЕ должно содержать рекламные и информационные блоки для радио, а также фрагменты с музыкальным и шумовым оформлением - только исполнение методом художественного чтения. Желательны мужские голоса, но от вкусных женских не откажусь. Кастинг проводится с марта, потом тендер качество=сроки=цена на большое количество произведений. НО для начала желательно подготовится и научиться понимать друг друга.

В качестве пробы для кастинга можно взять:

1- Кир Булычев рассказы из Гуслярских историй или Галактической полиции, или Приключений Алисы – любые кусочки с диалогами и без.

или

2 - К.Г.Юнг Психология и религия - нужны кусочки где есть иностранные слова.

Тексты в сети есть.

Пожалуйста, сделайте расчет озвучивания и обработки этих аудиокниг 1-м голосом без музыки и шумов.

Мне нужны ваши расценки за 1 час готовой фонограммы, учитывая,

что аудиокнига = от 3 до 7 и более часов звучания.

Телевизионные и рекламные расценки в данном случае не подходят, тем более что таких проектов планируется много.

Если у вас нет своей актерской\дикторской базы или все чтецы очень заняты рекламой, мы приглашаем звукорежиссеров для монтажа и мастеринга "сырых фонограмм".

Задание для КАСТИНГА ЗВУКОРЕЖИССЕРОВ – кусочек на 15 мин, но подготовить можно меньше – не нужно музыки и шумов - только качественный монтаж (в том числе с чисткой физиологических шумов) и рентабельный мастеринг для большого объема материала.

Файл udalov.mp3 (размер 14.19 Мб ) будет доступен по адресу ifolder.ru/10022797 до 2009-02-13 13:50:25

В работу редактора\ кооректора будет входить адаптация текста к чтению вслух, простановка ударений и транскрипций иностранных слов и терминов. Прошу сообщить Ваши расценки за 1000 знаков на русском и иностранных языках.

В строке тема, пожалуйста, указывайте вакансию ФИО и ГОРОД

Всего доброго