Требуется озвучить видеоролики на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт15 заявок217 просмотров

Здравствуйте, требуется озвучить около 30 обучающих роликов, в среднем 2-3 минуты каждый, на английском языке, текст переведен, тематика работа в программном обеспечении.

Интересуют цены и сроки

Спасибо

10 лет назад
chehov
40 лет
19 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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