Требуется записать приветствие на автоответчик на Чешском языке. Обязательно наличие образцов записей. (портфолио)
Требуются дикторы мужские, женские голоса
Требуются дикторы для озвучивания рекламных графических видеороликов
Большая просьба, присылайте свое портфолио в таком виде:
1)Ф.И.О.
2)прайс,цена за минуту начитки или по объему текста
3)пример голоса (желательно ссылкой)
4)Доп. информация: занимаетесь ли вы сведением, музыкальным оформлением, обработкой звука, цена.
5)контакты
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