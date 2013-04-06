Требуются дикторы мужские, женские голоса

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок473 просмотра

Требуются дикторы для озвучивания рекламных графических видеороликов

Большая просьба, присылайте свое портфолио в таком виде:

1)Ф.И.О.

2)прайс,цена за минуту начитки или по объему текста

3)пример голоса (желательно ссылкой)

4)Доп. информация: занимаетесь ли вы сведением, музыкальным оформлением, обработкой звука, цена.

5)контакты

12 лет назад
tokarev2221
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров