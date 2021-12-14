Фильтрация аккаунтов vk из заданного списка

Нужно искать аккаунты vk по заранее заданным критериям из заранее

заготовленного мной списка аккаунтов.

Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей

влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.

Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критериям.

Проработать нужно будет ещё в районе 1-3 млн аккаунтов вк.

Оплата идет 0.08$ (~2 грн) за найденный аккаунт.

Средняя конверсия в найденные 5-10% (т.е. находится 50-100 аккаунтов из 1000).

Но некоторые аккаунты, которые частично подходят под критерии,

оцениваются в пол цены.

В среднем проверка одного аккаунта это 4-20 секунд. В совокупности в таком случае за час работы Вы можете получить в районе 2-5$ (50-130 грн).