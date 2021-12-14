Фильтрация аккаунтов vk из заданного списка

Крупной компании требуется консультант интернет-магазина для работы в интернете. Обязанности: рассылка писем, размещение объявлений, консультация.Требования: знание ПК на уровне пользователя, наличие свободного доступа в интернет.Условия: сдельная з/п, гибкий график работы 3-4 часа, бесплатное обучение, официальные ...
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Нужно искать аккаунты vk по заранее заданным критериям из заранее
заготовленного мной списка аккаунтов.
Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей
влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.
Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критериям.
Проработать нужно будет ещё в районе 1-3 млн аккаунтов вк.
Оплата идет 0.08$ (~2 грн) за найденный аккаунт.
Средняя конверсия в найденные 5-10% (т.е. находится 50-100 аккаунтов из 1000).
Но некоторые аккаунты, которые частично подходят под критерии,
оцениваются в пол цены.
В среднем проверка одного аккаунта это 4-20 секунд. В совокупности в таком случае за час работы Вы можете получить в районе 2-5$ (50-130 грн).
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