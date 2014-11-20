Подобрать фрилансеров для проектов

Мы работаем над созданием и наполнением сайта о самостоятельном туризме. Нужно подобрать для работы эмигрантов из России, которые могут и хотят писать о той стране в которой проживают. По 2-3 копирайтера для каждой страны. Страны: вся Европа, США, ...