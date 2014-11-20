Подобрать фрилансеров для проектов

Требования: размещать объявления в интернет пространстве и отвечать на отклики интересующихся. Приглашать заинтересованных на вебинары. Проводить собеседования в скайп или отправлять предложения,либо видео презентации. Регистрировать людей и помогать офорлять заказ. Предоставлять все инструкции для работы. Все вопросы в приватное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить работу по поиску исполнителей для 20 видов работ:
1.Дизайн
2.Верстка
3.Копирайт
и т.д.
Список видов работ будет предоставлен позже.
По нюансам подбора исполнителей, ответим если возникнут вопросы.
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