Специалист по поиску персонала

Ищем опытного и самостоятельного hr-менеджера, готового работать в режиме частичной занятости. Оплата: 15,000 руб. Обязанности: Проведение собеседований; Ведение необходимой документации; Оценка личных качеств кандидатов; Адаптация персонала. На связи необходимо находиться с 9 до 18 по МСК Требования: 1. Умение наладить хорошие отношения с ...
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Самая большая в России онлайн-школа английского Skyeng ищет специалиста, который будет отвечать за поиск новых преподавателей английского языка (работа удаленная).
Что нужно делать:
- искать преподавателей английского языка в оффлайн источниках и локальных онлайн источниках в зависимости от вашего региона (география - вся Россия)
- приглашать преподавателей английского языка на собеседование в со специалистом школы.
- Умеете и любите общаться с людьми.
- Имеете представление о площадках (онлайн и оффлайн) в вашем регионе.
- Готовы работать удаленно.
- Ответственны, исполнительны и умеете организовать свое время.
- Удаленную работу
- Бонусы
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