Специалист по поиску персонала

Подбор персонала (HR)Закрыт28 заявок609 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Самая большая в России онлайн-школа английского Skyeng ищет специалиста, который будет отвечать за поиск новых преподавателей английского языка (работа удаленная). 

Что нужно делать: 

  • искать преподавателей английского языка в оффлайн источниках и локальных онлайн источниках в зависимости от вашего региона (география - вся Россия)
  • приглашать преподавателей английского языка на собеседование в со специалистом школы.
Вы нам подходите, если:

  • Умеете и любите общаться с людьми.
  • Имеете представление о площадках (онлайн и оффлайн) в вашем регионе.
  • Готовы работать удаленно.
  • Ответственны, исполнительны и умеете организовать свое время.
Мы предлагаем: 

  • Удаленную работу
  • Бонусы
8 лет назад
EOLStudios
Анна 
36 летАвстралия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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