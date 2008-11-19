Мне нужен движок аналог вконтакте.ру

МНЕ НУЖНА ПОКА ТОЛЬКО ИНФО!

Нужен движок для локальной сети по типу вконтакте, но с интеграцией IPB форума, т.е. чтоб участники соц.сети автоматом получали аккаунт на IPB форуме и наоборот, чтоб информация юзера(колличество сообщений на форуме к примеру) отображалась на страничке юзера в соц сетке, и в юзер профайле имелся переход на страничку в соц.сетки юзера. Чтоб все это работало как единое целое:) вопрос, возможно ли такое и сколько будет стоить? У меня есть люди которые могут этим заниматься, так же дизайнер, мне нужен просто двожок с тремя функциями-главная,форум и соц.сетка со всеми сервисами(фото, аудио и видео...короче все что есть в контакте, но без приложений). Мнен ужно узнать сколько это займёт времени и сколько будет стоить. Капитал имеется, но имеются и люди которые могут сами написать такой проэкт, только у них пока мало опыта а столько ждать я не могу, нужен хороший разработчик, с которым можно поддерживать связь. Срок 2-3 недели. Жду предложений