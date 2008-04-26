Рассылка на доски объявлений

Нужно сделать подборку ссылок для размещения на доски объявлений по заданой тематике, а потом сделать рассылку. Рассылки нужны постоянно. Желательно что-бы по этим обьявлениям обращались люди (Доски - из Украины). Пример доски объявлений - http://www.dmdays.com.ua/yarmarka/ .

Жду предложений. Цена за подборку устроит - до 10 у.е. За рассылку (прогон) - до 30 у.е.

Спасибо. Жду предложений.