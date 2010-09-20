Рекламный ролик с анимацией

Анная - очень креативный грамотный специалист. Сделала нам замечательный ролик и не просто откликалась на просьбы, а сама постоянно предлагала интересные решения, старалась сделать работу как можно лучше. Очень советую всем обращаться к ней, продвинутый и любящий свою работу, понимающий интересы клиента специалист. Работать было - одно удовольствие. Спасибо, будем у Анны постоянными клиентами.