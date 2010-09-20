Рекламный ролик с анимацией

$100
ПрезентацииЗавершен5 заявок188 просмотров
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Нужно сделать рекламный ролик с анимацией. Оплата по договоренности. Примеры выполненных работ обязательны.

13 лет назад
astyle
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$200
5 дней
Анная - очень креативный грамотный специалист. Сделала нам замечательный ролик и не просто откликалась на просьбы, а сама постоянно предлагала интересные решения, старалась сделать работу как можно лучше. Очень советую всем обращаться к ней, продвинутый и любящий свою работу, понимающий интересы клиента специалист. Работать было - одно удовольствие. Спасибо, будем у Анны постоянными клиентами.
Пожалуй, одна из самых лучших заказчиц, с которыми когда-либо доводилось работать. С Алиной работалось легко — были предоставлены пространство для творчества и все необходимые материалы, для реализации проекта. Алина - честный и доброжелательный человек, всегда на связи. Оплата вовремя. С удовольствием буду сотрудничать и далее.
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