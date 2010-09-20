Необходимо сделать мультимедийную флеш презентацию на основе уже имеющейся Power Point презентации. Элементы дизайна, наполнение и подробное ТЗ будет предоставлено.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рекламный ролик с анимацией. Оплата по договоренности. Примеры выполненных работ обязательны.
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