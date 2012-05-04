для крупной сети магазинов "Твое Время" необходимо сделать слайд шоу, баннер, который будет эффектно воспроизводиться на телевизорах HD формата в магазине.

он будет состоять из дизайн картинок длительностью на 2 мин со всеми нашими преимущетвами и акциями.

почти каждой картинке нужен качественный дизайн

http://peregovorshik.ru/ - пример баннера есть на лицевой на этом сайте!

жду ваши предложения!