Слайд шоу

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт9 заявок133 просмотра

для крупной сети магазинов "Твое Время" необходимо сделать слайд шоу, баннер, который будет эффектно воспроизводиться на телевизорах HD формата в магазине.

он будет состоять из дизайн картинок длительностью на 2 мин со всеми нашими преимущетвами и акциями.

почти каждой картинке нужен качественный дизайн

http://peregovorshik.ru/ - пример баннера есть на лицевой на этом сайте!

жду ваши предложения!

13 лет назад
NASIBULLIN
Ильнур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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