Создание призентации о криптопроекте

Нужно смонтировать видео для YouTube,оригинальное и качественное о криптопроекте,длинной 3-5 мин .Желательно за пару дней.
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