Все требования опишу выбранному исполнителю. Необходимо портфолио с подобными работами. Тематика: дорожная техника. Не для вашего портфолио!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текст, нужно создать электронную книгу с анимацией, не просто обычную книгу, а именно с иллюстрациями и т.д.
Детали можно обговорить через любые средства связи icq, skype.
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