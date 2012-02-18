Создать электронную книгу

ПрезентацииЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Есть текст, нужно создать электронную книгу с анимацией, не просто обычную книгу, а именно с иллюстрациями и т.д.

Детали можно обговорить через любые средства связи icq, skype.

12 лет назад
Solomoni
Кирилл 
33 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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