Сделать наглядную и понятную презентацию аукциона.
Создать макет для email рассылки
Яркий, профессиональный, легкий стиль. Цвета серые, голубые, белые, шрифт черный и яркий.
Выберу профессиональное предложение минимальное по цене
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
Все очень просто. Нужно красочно разместить текст на формате А4. СРочноЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно красиво оформить резюме. На выходе формат PDF. Нужен единый стиль, вписать все бренды (возможно, в едином цвете ЧБ все логотипы сделать. Вобщем, чтобы было стильно. Сделать единые графические элементы. Выделить главное. ...Завершен11 лет назад
Необходим Маркетинг-КИТ предназначенный для отправки по Email, который диктуют обычно секретари. Соответственно у Маркетинг КИТ должна быть 100% конверсия, чтобы письмо дошло от секретаря до ЛПР - лицо принимающее решение. Если ...Презентации1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Создать бизнес-презентацию продажи услуг для руководителей розничных торговых точек сантехникиПрезентации9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется сделать коммерческое предложение по услуге продвижения сайтов, в виде презентации (маркетинг кит). Текстовка есть, дизайн нужно сделать в соответствии с сайтом (дизайн есть).Презентации5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен великолепный дизайнер, который хорошо чувствует западную стилистику презентации премиум продукцииПрезентации12 заявокЗакрыт11 лет назад
На основе фото, текста сделать 3х слайдовую презентацию ведущего мероприятий. СрочноЗавершен11 лет назад
Имеется миникнижка на 12 страниц, посвященная написанию сопроводительного письма к резюме. Обложка тоже есть. Необходимо красиво оформить внутренности - добавить релевантные картинки к разделам, выделить основные тезисы, и сделать книжку более "живой" ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать КП для сео компании, текст есть, желаемая стилистика КП файла так же имеется. Так же есть пример хорошего КП другой сео компании в формате pdf, с кем буду работать данное кп вышлю, ...Презентации8 заявокЗакрыт11 лет назад