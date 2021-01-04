Требуется подготовить Презентацию

Необходимо изменить уже существующую презентацию (7-8 страниц). А именно более профессионально ее оформить, добавить-удалить некоторые элементы. Презентация должна быть в двух форматах: doc и pdf. ПОЖАЛУЙСТА! Сомнительные исполнители без отзывов, сроком регистрации в сервисе несколько часов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подготовить презентационный материал о компании.
Сфера деятельности компании - строительные услуги.
Презентация для привлечения к сотрудничеству с компанией дизайнеров интерьеров.
Объем - 2-3 стр.
Печатная версия не требуется.
Презентацию в виде файла например ПДФ, с графическим и текстовым наполнением. С уникальными продающими текстами. Графический материал, уже обработанный имеется в наличии. Логотип компании имеется. Сайт компании имеется.
Требование к кандидату:
• Проживание в Украине (обязательно поддержание телефонной связи);
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