Есть практически готовый к использованию набор программного обеспечения для организации Multiplayer Online Games Portal (по типу games.yahoo.com, games.rax.ru, www.pig.ru):

1. Игровой сервер и клиент

2. Набор CGI - скриптов для создания пользователей

3. Набор CGI - скриптов для получение статистики

4. Все данные храняться в MySQL базе данных

Клиент и сервер написаны на Java.

Есть набор реализованных игр. Срок разработки новой игры - от 2х недель до 2х месяцев.

Все игры умеют крутить рекламу и имеют в своем составе чат.

Возможно подключение игрового чата к пейджерам Yahoo IM, AOL IM, ICQ (отсылка-прием сообщений).

Проекту нужен спонсор. Жду любых предложений... Демо игры вышлю по запросу.