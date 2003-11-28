Нужен спонсор для GAME-портала
$1000Закрыт2 заявки253 просмотра
Есть практически готовый к использованию набор программного обеспечения для организации Multiplayer Online Games Portal (по типу games.yahoo.com, games.rax.ru, www.pig.ru):
1. Игровой сервер и клиент
2. Набор CGI - скриптов для создания пользователей
3. Набор CGI - скриптов для получение статистики
4. Все данные храняться в MySQL базе данных
Клиент и сервер написаны на Java.
Есть набор реализованных игр. Срок разработки новой игры - от 2х недель до 2х месяцев.
Все игры умеют крутить рекламу и имеют в своем составе чат.
Возможно подключение игрового чата к пейджерам Yahoo IM, AOL IM, ICQ (отсылка-прием сообщений).
Проекту нужен спонсор. Жду любых предложений... Демо игры вышлю по запросу.
21 год назад
Гость immarketing
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
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