Перевести с английского и сделать русские субтитры

Задача: есть видео в формате avi, требуется вверху свева добавить надпись названия сайта. Сроки: 30 минут Оплата: 100 wmr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходный материал - видео лекции с речью на английском языке 40 часов. Тематика - психология.
Требуется перевести и создать русские субтитры, синхронизированные по времени с речью лектора.
Темп речи размеренный, неторопливый.
Срок выполнения - 3 месяца.
Материалы здесь - http://www.youtube.com/user/daniela1771
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