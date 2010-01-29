Перевести с английского и сделать русские субтитры

ПрочееЗакрыт16 заявок424 просмотра
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Исходный материал - видео лекции с речью на английском языке 40 часов. Тематика - психология.

Требуется перевести и создать русские субтитры, синхронизированные по времени с речью лектора.

Темп речи размеренный, неторопливый.

Срок выполнения - 3 месяца.

Материалы здесь - http://www.youtube.com/user/daniela1771

13 лет назад
sergeysap
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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