Сценарий для комедийного полнометражного фильма

Требуется сценарий для создания полнометражной молодежной комедии. Возрастная аудитория 16-22 года. В сценарии должны присутствовать несколько параллельных сюжетных линий, которые в конце могут сходиться в одну точку. Должна присутствовать динамика. Эксцентричность в пределах разумного. Любовный треугольник, мистика, детектив по желанию автора. Исключения: пошлые, тупые шутки, неадекватные состояния. Главный герой или герои не употребляют алкоголь, наркотики, не курят.