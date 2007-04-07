Сценарий для комедийного полнометражного фильма

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Требуется сценарий для создания полнометражной молодежной комедии. Возрастная аудитория 16-22 года. В сценарии должны присутствовать несколько параллельных сюжетных линий, которые в конце могут сходиться в одну точку. Должна присутствовать динамика. Эксцентричность в пределах разумного. Любовный треугольник, мистика, детектив по желанию автора. Исключения: пошлые, тупые шутки, неадекватные состояния. Главный герой или герои не употребляют алкоголь, наркотики, не курят.
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