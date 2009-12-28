Вмонтировать в заставку видео-плеер

$50
ПрочееЗавершен3 заявки260 просмотров
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1...За основу берем заставку http://www.russia.sos-sos-sos.com/

2...Кнопки в заставке делаем активными.

3...Информационный текст что сейчас в окне оптимизировать болеее ярче и четче и прикрепляем к кнопке 1 этот текст высвечивается при загрузке страницы.

4...Когда наводим курсор на соответствующую кнопку 2 - 72 она должна демонстрировать активность(мигать,мерцать),при этом в окне вместо информационного текста появляется кадр видео - сюжета и внизу написано название этого видеосюжета.

5...При нажатии на кнопки 2 - 72 в окне появляется видео - плеер и проигрывается видеосюжет.

6...Видео - плеер только http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/youtubeonyoursite

7...Загрузить видеосюжеты с http://www.youtube.com выбранные нами, и прикрепить к кнопкам 2 - 72.

8...Весь этот механизм работает по принцыпу... наводя курсор на кнопки, просматривая кадры и название видео в окне - выбираем понравившийся материал и нажимая на кнопку его просматриваем.

9...При желании екран расширяется на весь екран монитора.

10..Все видеосюжеты должны быть зафиксированы на этой странице без переадресации на другие сайты.

14 лет назад
129380
63 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень и очень доволен работой. Александр - человек отзывчивый,вежливый и терпелив в работе.Все пожелания были учтены и внесены.С таким человеком есть желание сотрудничать дальше.
Работать было чрезвычайно приятно, задание выставлено четко, ясно, все по делу. Оплата моментально по завершении проекта, что тоже душу согрело:) Спасибо за сотрудничество!!! Будем работать:)
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