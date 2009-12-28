Вмонтировать в заставку видео-плеер

Нужна пошаговая инструкция для того, что бы наладить трансляцию с нескольких камер на сайт. Если кто-то считает возможным разъяснить чайнику как это сделать согласен заплатить. Понимаю что в нете инфы море, но боюсь в нём ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1...За основу берем заставку http://www.russia.sos-sos-sos.com/
2...Кнопки в заставке делаем активными.
3...Информационный текст что сейчас в окне оптимизировать болеее ярче и четче и прикрепляем к кнопке 1 этот текст высвечивается при загрузке страницы.
4...Когда наводим курсор на соответствующую кнопку 2 - 72 она должна демонстрировать активность(мигать,мерцать),при этом в окне вместо информационного текста появляется кадр видео - сюжета и внизу написано название этого видеосюжета.
5...При нажатии на кнопки 2 - 72 в окне появляется видео - плеер и проигрывается видеосюжет.
6...Видео - плеер только http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/youtubeonyoursite
7...Загрузить видеосюжеты с http://www.youtube.com выбранные нами, и прикрепить к кнопкам 2 - 72.
8...Весь этот механизм работает по принцыпу... наводя курсор на кнопки, просматривая кадры и название видео в окне - выбираем понравившийся материал и нажимая на кнопку его просматриваем.
9...При желании екран расширяется на весь екран монитора.
10..Все видеосюжеты должны быть зафиксированы на этой странице без переадресации на другие сайты.
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