История изменения соотношения курсов EUR/USD

ПрочееЗавершен3 заявки228 просмотров
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Нужны данные, включающие детальные изменения курсов данной пары (дата, час, возможно минута - курс) минимум за последние 6 месяцев от надежных провайдеров, которыми пользуются крупные российские форекс конторы. Рассмотрю разные варианты, отпарсить при необходимости смогу сам, нужен источник.

14 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$30
1 день
Все быстро и качественно разъяснил. Смог попутно решить возникшую у меня проблему - подтверждает хороший уровень навыков в данной области.
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