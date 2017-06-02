Нужны тексты на юридическую тематику

Нужны экспертные, продающие тексты для юридических сайтов.

Основные темы: Брачные споры, Банкротство, Административные правонарушения, Бухгалтерские услуги, Финансовый консалтинг.

Первый сайт: регион Минск. Второй сайт: регион Москва. (Это надо учитывать при написании текстов).

Подразумевается, что вы хорошо знаете юридическую тематику и особенности законодательства России и Беларуси.

Текстов предполагается много (несколько сотен), но вам их не обязательно делать все.

Цена указана за 1000 символов без пробелов.

Пожалуйста, вышлите примеры вашего труда по данной тематике.

Я не собираюсь бесплатно им пользоваться и где-то размещать.

Но мы должны быть уверены, что большое время на исполнение заказа (наше и ваше) не будет потрачено впустую.

Вот пример ТЗ (прикреплен)