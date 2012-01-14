Дизайн экс- и интерьера продуктовых павильонов

Суть работы: 1. Отрисовать крышу торгового центра (любого на Ваш вкус). 2. Использовать текстуры покрытия с имеющихся фотографий работ. 3. Реализовать задумку "До и после", крышу поделить как бы на две части, с отремонтированным ...