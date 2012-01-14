Дизайн экс- и интерьера продуктовых павильонов

Ищу специалиста для отрисовки строительных профилей (металлочерепица), От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн экс- и интерьера фирменных торговых павильонов. Компания производитель продуктов питания открывает собственную розничную сеть. Необходимо обозначить места продаж и дистанцировать их от конкурентов.
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