Дизайн экс- и интерьера продуктовых павильонов

Промышленный дизайнЗакрыт15 заявок251 просмотр
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Необходимо разработать дизайн экс- и интерьера фирменных торговых павильонов. Компания производитель продуктов питания открывает собственную розничную сеть. Необходимо обозначить места продаж и дистанцировать их от конкурентов.

12 лет назад
elina-elf
Элина 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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