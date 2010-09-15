Нарисовать в autocad

$15
Промышленный дизайнЗавершен6 заявок197 просмотров
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Есть проект в автокаде. Нужно дорисовать туда воздухасети и внутренние блоки кондиционеров. как их нарисовать - пришлю картинку. нужно сделать сейчас!

13 лет назад
theo
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Dmitry27
Дмитрий 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо Дмитрию! Отлично все нарисовал, учел все мои пожелания и многочисленные комментарии. Будем работать и дальше.
Грамотно поставленное ТЗ, оплата как договаривались вовремя и в полном объеме. Рекомендую всем! Надеюсь поработать над новыми проектами в дальнейшем
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