Нарисовать в autocad

Станок beaver 26 AVST для него необходимо создать картинки в векторном виде (3D моделирование). Качество прорисовки должно быть хорошее,так как картины будут наноситься на дверь, поэтому все элементы должны быть четко прорисованы и обработаны. Приложены примеры ...