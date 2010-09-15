Нарисовать в autocad

Необходимо разработать концепт АЗС. Оригинальный и броский дизайн. Примечание в дальнейшем на базе данного концепта будет необходим проект АР. Данные АЗС будут в реальности строиться.
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Есть проект в автокаде. Нужно дорисовать туда воздухасети и внутренние блоки кондиционеров. как их нарисовать - пришлю картинку. нужно сделать сейчас!
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