Распознать текст плюс формулы

Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок335 просмотров
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Нужно распознать 12 страниц текста набранного на печатной машинке с формулами. Формулы аккуратно вырезать либо набрать в редакторе формул.

Предлагайте цены с вырезанными формулами и набранными.

Пример одной из насыщенных прилагаю.

13 лет назад
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dimacss
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Было приятно сотрудничать с Дмитрием. Качественная работа - разумные деньги. Что очень редко сейчас встретишь. Сам обращусь еще и Вам рекомендую!
Было очень приятно работать с Сергеем. Четкая задача, нормальные сроки и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.