требования во вложении сумму пишите в рублях
Курсовая по истории
Предмет, дисциплина: История
Тема работы: Личность С. П. Дягилева в историографии
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 20-30
Срок выполнения: 5 преля
Антиплагиат.ру от 70%
Работа нужна качественная. На каждой страницы должны быть сноски. Содержание должно состоять из 2-3 глав. Например: I глава: дореволюционная историография, II глава: советская историография, III глава: современная историография. В файле есть литература и источники, которые нужно использовать (но все использовать необязательно)
Цена 2000р., оплата по факту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
отчет по практике 25 стр. на 12.04 диплом 70+литра и приложения (по главам до 15.05) план согласован, можно уточнять речь на защиту АП 77% сумму пишите ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
80 стр+литра и приложения АП 80% сдача по главам диплом+доклад сумма обсуждается в рубляхЗакрыт10 лет назад
75+литра и приложения АП 80% 15 апреля предзащита нужна 1 глава с выводами и введение само исследование будет реальное,предоставим защита 15 мая диплом ...Закрыт10 лет назад
60 страниц +приложения АП 83% сдача по главам до 28 апреля диплом+доклад указывайте сумму в рубляхЗакрыт10 лет назад
диплом+доклад Объем работы 60 страниц+список литературы и приложения АП 80% план требует согласования сдача по главам срок 30 дней+ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема: "Особенности планирования коммерческой деятельности в современных условиях" Объем: 75 л Срок сдачи 1 и 2 глав - до 10 апреля, 3 глава - до 20 апреля. Есть примерный план. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна курсовая, в которой требуется рассчитать механический редуктор, предназначенный для передачи крутящего момента от электропривода к исполнительному механизму. Объем: 30-40 стр Times New Roman 14, Полуторный Детали к курсовой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна курсовая, в которой должна быть решена задача с исходными данными. Все формулы к решению в методичке. Тема "Произвести расчет асинхронного электродвигателя на базе серии 4А" Задание 1. Произвести расчет конструктивных ...Закрыт10 лет назад
Курсовая. Муниципальная экономика тема:Особенности развития развлекательных центров в крупнейшем городе на примере МО г Екатеринбург. Срок неделя 50стр, методичка есть.с докладом и презентацией Срок 2-3 дняРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад