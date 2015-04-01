Курсовая по истории

Предмет, дисциплина: История

Тема работы: Личность С. П. Дягилева в историографии

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20-30

Срок выполнения: 5 преля

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Работа нужна качественная. На каждой страницы должны быть сноски. Содержание должно состоять из 2-3 глав. Например: I глава: дореволюционная историография, II глава: советская историография, III глава: современная историография. В файле есть литература и источники, которые нужно использовать (но все использовать необязательно)

Цена 2000р., оплата по факту