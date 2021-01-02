Расчетная к. р. по экономике предприятия на украинском языке

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка369 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать работу, что во вложении. Вариант № 4.

10% предоплата либо оплата сразу же после получения работы.

Срок выполнения работы до 13 января.

3 года назад
guest_16100633694826
3 года в сервисе
Был
2 года назад