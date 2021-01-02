Нужно Доделать Магистерскую Выпускную Квалификационною Работу с Презинтацией и Написать 5 Штук Статей от нее На Других Сайтах. - Работа уже написана, в ней уже есть 80 страниц текста и Антиплагиат 80%, но в работе не ...
Расчетная к. р. по экономике предприятия на украинском языке
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Нужно сделать работу, что во вложении. Вариант № 4.
10% предоплата либо оплата сразу же после получения работы.
Срок выполнения работы до 13 января.
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