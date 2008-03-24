Реклама сайта

Ищем фрилансера с хорошим знанием livejournal для развития сообщества на базе livejournal и в контакт http://oilforum.livejournal.com/. Обязательно: возраст за 25 лет, эрудиция, опыт работы. Необходимо развитие сообществ и их интеграция с форумом www.oilforum.ru ...