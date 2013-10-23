Отрисовать картинку в кривых или найти шрифт

$5
ШрифтыЗавершен7 заявок244 просмотра
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Добрый день, необходимо отрисовать в кривых картинку или, что более приоритетно найти шрифт которым это написано.

10 лет назад
Eisen1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Alenaspl
Алёна 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Благодарю, все отлично
Всё хорошо
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