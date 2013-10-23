Отрисовать картинку в кривых или найти шрифт

Есть готовый, сбалансированный логотип. Нужно добавить к нему надпись-строку, которая удачно вписалась бы в дизайн. Требуется грамотный шрифтовик со вкусом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо отрисовать в кривых картинку или, что более приоритетно найти шрифт которым это написано.
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