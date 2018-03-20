Холодный обзвон 250 телефонов

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Обзвонить 250 российских номеров. (Москва+Россия) Готовая база ч/л

Работа по скрипту, в звонилке Скорозвон

250 успешных звонков - длительность звонка больше 20 секунд

требуется хорошая дикция

хорошее подключение к интернету

компьютерная гарнитура

6 лет назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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