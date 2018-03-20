Холодный обзвон 250 телефонов

Постоянные задачи _ добавление новостей и видео и фото от вас цена и оперативность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обзвонить 250 российских номеров. (Москва+Россия) Готовая база ч/л
Работа по скрипту, в звонилке Скорозвон
250 успешных звонков - длительность звонка больше 20 секунд
требуется хорошая дикция
хорошее подключение к интернету
компьютерная гарнитура
- Похожие заказы
- Служба поддержки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Прозвонить 100 контактов по готовой базе, назначить созвон ЛПР с нашим маркетологом Оплата 15р за разговор Средняя конверсия в созвон 7% Скрипт есть Требования к исполнителю Умение отличать продажу от уговаривания Результаты будут фиксироваться в сервисе obzvonilka.ru Инструкция по работе с обзвонилкой ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищем менеджера в интернет-магазин, работа удаленно, принцип работы следующий, приходит заказ, вам нужно перезвонить клиенту и уточнить адрес доставки, кому интересно пишите.Служба поддержки40 заявокЗакрыт6 лет назад
Длительность проекта (10 дней): с 21.03 по 03.04 Время: с 10:00 до 18:00 по МСК Условия: от 6000 рублей до 10 000 рублей за проект. Задача: Необходимо прозвонить потенциальных посетителей и пригласить их на мероприятие. Требования: - Опыт работы по скрипту - ...Закрыт6 лет назад
Мы - интернет сервис, работающий преимущественно с организациями. Нужна девушка для работы на телефоне (не продажи), на постоянную основу, удаленка. Важны приятный голос и качественный микрофон (без шумов, с тишиной на заднем плане). Оставляйте свой номер телефона, ...Закрыт6 лет назад
- $4
Необходимо проверить почту в 100 аккаунтах через браузер Тор; Написать шаблонные ответы; Перейти по некоторым ссылкам в письмах. Подробное ТЗ в личной переписке.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача - решить проблему блокировки функции отправки писем хостером (Timeweb). Вот что пишет тех. поддержка хостера: http://joxi.ru/nAyXMK8CXEaba2 Нужно удалить скрипт, который осуществляет рассылку, а также проверить все файлы на наличие вредоносного кода в других местах.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b][i]Стремительно развивающаяся компания call-центра ищет менеджера в сфере холодных звонков Мы ждём от Вас: - большой опыт работы в сфере холодных звонков - целеустремлённость и желание добиваться результата - активность и стрессоустойчивость - умение вести переговоры и чувствовать клиента Мы предлагаем: - ...Служба поддержки20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Нужен человек с очень хорошим разговорным английским для осуществления поддержки клиентов на английском языке в телефонном режиме.Закрыт6 лет назад
- $500
Требуется администратор интернет-магазина Битрикс, ведение CRM сервиса (контрольные рассылки, формирование отчетов и т.п.) Работать удаленно.Служба поддержки36 заявокЗакрыт6 лет назад