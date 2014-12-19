Менеджер он-лайн

Приветствую, необходимо по моей базе ресторанов прозвонить и узнать имя управляющего, есть разговорный сценарий: https://docs.google.com/a/vrost.org/drawings/d/17mXgxKrFXPAKEFgpzUE9ijiJKqFrVu69u8hVrrbawkQ/edit?pli=1 я подключаю вас в нашу CRM, объясню как как и что. P.S. Компьютер, интернет и гарнитура обязательно. Все звонки за мой счёт. Подробности ...