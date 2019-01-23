Сделать email рассылку

Обзвон клиентской базы - холодные звонки.Обзвонить потенциальных партнеров (службы эвакуации авто),предложить сотрудничество.Номера разделены на 4 партии, общее число 3793 (перваяпартия 1250). Через 2 мес будет еще порядка 10 000-15 000 номеров.Цель звонка: скинуть смс партнеру, который заинтересовалсясотрудничеством.Требования: ...
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