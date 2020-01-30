Требуется виртуальный ассистент для клиентской поддержки проекта.

Здравствуйте, Коллеги :) Требуется модератор онлайн-сервиса. Обязанности: Модерирование сервиса, выявление ботов. Требования: [b]Высокоскоростной интернет[/b] (учтите, пожалуйста, если инет не будет таким, это станет ясно с первой же рабочей минуты); [b]Безупречное знание русского[/b]; Знание английского будет плюсом; [b]Условия работы: Каждый день, по три часа. [/b]Выходного нет. ...