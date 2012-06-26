Привлечение подписчиков в группу ВКонтакте

Нужно привлечь в группу вконтакте 160 человек до 30 июня. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп.

Привлечение должно происходить постепенно, не сразу 100 чел в день, а в течение недели — по 30 чел в день, но не более 40 за день.

Жду Ваших предложений.

100 % предоплату делать не собираюсь, так как попадала в этой сфере на кидалово, к сожалению. Имею приличный опыт работы в это сфере — мухлевание сразу обнаружу.

готова заплатить 1000 р за работу.