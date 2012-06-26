Увеличить целевую подписку в инстаграмме
Привлечение подписчиков в группу ВКонтакте
Нужно привлечь в группу вконтакте 160 человек до 30 июня. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп.
Привлечение должно происходить постепенно, не сразу 100 чел в день, а в течение недели — по 30 чел в день, но не более 40 за день.
Жду Ваших предложений.
100 % предоплату делать не собираюсь, так как попадала в этой сфере на кидалово, к сожалению. Имею приличный опыт работы в это сфере — мухлевание сразу обнаружу.
готова заплатить 1000 р за работу.
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