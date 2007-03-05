Написание книги "Обучение без нравоучения"

Необходимо написать гимн для Сети бистро "Хрустик". Должно быть три-четыре куплета и яркий припев. Песня для корпоративного исполнения, для воспроизведения на радиостанциях и в залах кафе. Немного о сети: Сеть быстрого и вкусного ...