Необходимо написать гимн для Сети бистро "Хрустик". Должно быть три-четыре куплета и яркий припев. Песня для корпоративного исполнения, для воспроизведения на радиостанциях и в залах кафе. Немного о сети: Сеть быстрого и вкусного ...
Написание книги "Обучение без нравоучения"
"Обучение без нравоучения. Настольная книга умных родителей" представляет собой сборник рекомендаций по обучению, воспитанию детей, современные методики, примеры из жизни. 320 стр.книги обычного формата.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Стихи, Песни и Проза26 заявокЗакрыт13 лет назад
1.Цель: написание текста, ценного с литературной точки зрения по готовому сценарию. Работа с фантазией. 2.Специфика работы: постаппокалиптическая тема. Необходима передать атмосферу 3.Необходимые навыки, требования: знакомство с темой ядерной катастрофы в играх — S.T.A.L.K.E.R., ...Закрыт17 лет назад
Компания ищет авторов, пишущих для детей. Основная часть текстов - поэтическая и прозаическая миниатюра (порядка 15-18 слов) с определенными (не запредельными) техническими требованиями, определяющими структуру текста. Планируется также ряд текстов (как поэтических, так и прозаических ...Стихи, Песни и Проза23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Надо написать стихи посвященные любимой женщине (жене) на ее 30-летний юбилей если стихи будут сложены на манер Руслана и Людмилы (Пушкин) – то это будет супер! присылайте ...Стихи, Песни и Проза3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен романтичный стих про божью коровку.Стихи, Песни и Проза3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Требуется придумайте два четверостишие (2 позиции). О магазине. Позиция первая: Для магазина "Кардинал", который торгует дорогими мехами и кожей. Позиция вторая: Для магазина "Italian Shoes", который торгует итальянской обувью ведущих производителей ...Завершен17 лет назад
В журнал требуются рассказы, интересные для автомобилистов. Объем 4000 - 10000 знаков.Закрыт17 лет назад
Доброго времени суток, Нужно составить стишок про пиратов ИТ (варезники, кряки и т.д.) Конечно с уклоном про то какие они хорошие) Язык - русский. Обем - несколько стобиков, хотя ...Закрыт18 лет назад
Нужен контент для заполнения нескольких сайтов по различным тематикам. На данный момент - строительство, азартные игры. 1 раз в неделю высылается задание: тематика сайта, ключевые слова главной страницы, название разделов. Аудитория сайтов не професииональная. ...Стихи, Песни и Проза17 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется написать книги без нарушения авторских прав в служебном порядке (права принадлежат агенству навсегда) рисунки можно использовать чужие (их потом перерисуют) но за тексты в случае плагиата будет отвечать автор, а не ...Стихи, Песни и Проза13 заявокЗакрыт18 лет назад